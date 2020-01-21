Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç tıra çarptı, yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı

Kontrolden çıkan araç tıra çarptı, yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye kurtardı

-kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Ticari Araç Trol 

--yaralıların ambulansa taşınması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan iki kişi sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı. Kaza sabah saatlerinde Germencik Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın-İzmir karayolunda Ayhan I.’nın kullandığı 43 VH 420 plakalı ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Aslan T.’nin kullandığı 35 HD 0566 Tır’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç Tır’ın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ayhan I. ve yolcu konumundaki Ayhan E. sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan iki kişi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayhan I.’nın kullandığı 43 VH 420 plakalı aracın bir kilometre önce de başka bir kazaya karışıp olay yerinden kaçarken Tır’ın altına girdiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı