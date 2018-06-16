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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç takla attı

Kontrolden çıkan araç takla attı

Kaza görüntüleri

( ÇORUM ) ÇORUM

İlk Müdahale Hastane Korkuluk Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Çorum’da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi’nden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak caddesinde seyir halinde olan G.G. yönetimindeki 19 LA 826 plakalı otomobil Cemilbey kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Cadde ortasında ters dönen aracın ön çamurluğu ise orta refüjde bulunan korkuluklara saplandı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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