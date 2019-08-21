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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Haberi

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Haberi

- Olay yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-- Sürücünün araçtan eşyasını alması
-- Kaza yapan araç, 112 nin gidişi
-- Emniyet ekipleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında panelvan araç takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-İstanbul karayolu Elmacı mevki rampasında meydana geldi. Zonguldak'tan Kdz. Ereğli'ye seyir halindeki Hasan G. idaresindeki 67 AU 022 plakalı panelvan araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Hasan G. kendi imkanları araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araç; çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. (OA
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