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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Araçtan kurtarma

Trafik Kazası Trol 

-Yaralılar
-Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada, Kayseri’nden Erzurum’a giden Ç.A.(44) yönetiminde ki 38 e 3115 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada aynı aracın içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT ) müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan; A.A.(40), Ç.A.(44), M.Y.(37), G.A.(19), G.A.(13), G.A.(14), A.E.A.(18) ambulanslar ile İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan G.A’nın(19) durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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