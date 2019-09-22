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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Hastanede ambulansın geliş görüntüsü

Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 

-Ambulansta yaralıların görüntüsü
-Yaralıların indirilmesi ve taşınması görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Z.Ö. (56) idaresindeki 68 HE 800 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi girişinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen karayoluna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö. (57) ve R.Ö. (73) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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