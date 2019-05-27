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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak yan yattı...Anne ve oğlu ölümden döndü

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak yan yattı...Anne ve oğlu ölümden döndü

Kaza yerinden görüntüler

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri Trol 

-Yaralılara müdahale
-Ekiplerden görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Orhangazi’de Çeltikçi kavşağında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ile annesi yaralandı. Kaza saat 13.00 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Çeltikçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Sezer (42) idaresindeki 16 ARR 99 plakalı otomobil, Orhangazi’den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, Çeltikçi kavşağında sol şeride geçiş yapmak isterken kontrolden çıktı. Orta refüjdeki kaldırıma çarparak devrilen otomobilde bulunan sürücü Mehmet Sezer ile annesi Lütfiye Sezer (63) yaralandı. Kaza sonrasında çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı ana oğul için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazayı haber alan yaralı anne ve oğlunun Çeltikçi’deki yakınları kaza yerine akın etti.
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