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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç dereye uçtu

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu

Kaza yerinden genel görüntü

Hastane Alabalık Uçan Otomobil Sağlık Ekipleri Direksiyon 

- Dereye uçan otomobil
- Kaza yerinde toplanan kalabalık
- Sahilin zarar görmesi
- Sahilden genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza Gülüç Beldesi sahil bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.A. idaresindeki 81 FF 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından da dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkan sürücüye 112 sağlık ekipleri müdahale etmek istedi. Durumunun iyi olduğunu belirten sürücü hastaneye gitmek istemese de polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesi ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında sahil bandında vatandaşların bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza sırasında otomobil sahil bandında bulunan banklara ve çevre düzenlemesine zarar verdi. Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile dereden çıkartılırken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-
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