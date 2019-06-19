Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 yaralı

-Araçtan çıkartılma



( RİZE ) RİZE



- Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada Sabit U. İsimli şahıs, direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracıyla beraber dereye uçtu. Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sıralarında Çayeli ilçesi Seslidere Köyü Mevkiinde meydana geldi. Çayeli istikametinden Kaptanpaşa istikametine seyir halinde olan Sabit U. (65) yönetimindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek Madenli Vadisi'ndeki Büyükdere’ye uçtu. Kazayı gören olay yerindeki vatandaşlar 112 Acil Servis Ekipleri’ne ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Sabit U.’yu araçtan çıkararak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralı Sabit U.’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

