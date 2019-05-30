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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 4 yaralı Haberi

Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 4 yaralı Haberi

olay yeri

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-sağlık ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Silivri'de TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan araç defalarca takla attı, 4 kişi yaralandı. Kaza,bugün saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde Meryem E.,Betül A.,Serpil S. ve Gülşah A.'nın bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. araç defalarca takla attıktan sonra ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edilirken yaralılara ilk müdahaleler çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (ÖY-
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