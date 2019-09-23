Kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 1’i Ağır 2 Yaralı

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

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( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Çanaklı Mahallesi Çevreyolu Işıklar Kavşağında meydana geldi. Veli Şahin (56) idaresindeki 01 ABZ 958 plakalı otomobil ile Nurettin Şahin (26) idaresindeki 01 EU 795 plakalı otomobil ışıklar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Nurettin Şahin idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan bahçeye savrulurken diğer otomobil ise yol kenarına savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile CANKUR ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken CANKUR ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada durumu ağır olan Veli Şahin burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (EMR-

