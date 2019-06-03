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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu Haberi

Kontrolden çıkan araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu Haberi

-Olay yeri detay

Askerlik Şubesi Görgü Tanığı Ağır Yaralı Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

--Araçtan detay
--Yaralı çıkarılanlardan detay
--Ekiplerden detay
--Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Kazada yaralanan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Küçükçekmece'de kontrolden çıkan bir araç askerlik şubesi bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay 12.00 sıralarında Küçükçekmece E-5 yanyolda yaşandı. Beylükdüzü istikametinde giden İbrahim G. İdaresindeki 34 UL 2642 plakalı otomobil aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak Küçükçekmece Askerlik şubesi bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Sürücü İbrahim G. ile yanında bulunan Nergiz A. yaralı bir şekilde itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. "Çok hızlı bir şekilde yan yola girerek bahçeye atladı" Görgü tanığı Recep Kaya, "Araç seyir halinde iken çok hızlıydı. Bir anda sağ tarafa daldı. Havalanıp takla attı" derken, bir diğer görgü tanığı Ayşe Güzel ise "Araç önümüzde seyir haldeydi. Bir an dengesini kaybedip, bariyerlere vuracak gibi oldu ardından çok hızlı bir şekilde yan yola girerek bahçeye atladı. Aracın içinde iki kişi vardı bayan biraz ağır yaralıydı galiba" dedi.
Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. (VB-ÖFA
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