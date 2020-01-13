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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

Kontrolden çıkan araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

-yaralının sıkıştığı araçtan çıkarılması

Polis Jandarma Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

--olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması
--yaralının ambulansa bindirilmesi
--kaza yapan araçtan detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçların arasına girdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 42’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Çoban idaresindeki 34 CEH 857 plakalı elektrik firmasına ait ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp çalılıkların arasına girdi.Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü, yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (MK-HİV-
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