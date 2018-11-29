Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan ambulans takla attı

Kontrolden çıkan ambulans takla attı

Olay yerinden görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Hasta nakli yapan ambulanstaki 112 Acil sağlık personeli 3 kişi yaralandı ESKİŞEHİR

Trafik Kazası Aşırı Yağış Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 


- Eskişehir'de, içinde 112 Acil sağlık personellerinin bulunduğu ambulansın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i kadın 3 sağlık görevlisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Eskişehir-Afyon karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan 3 sağlık personeli, hasta sevki için 03 VS 112 plakalı ambulansla Eskişehir'e geldi. Hasta sevkini yapıldıktan sonra tekrar Afyonkarahisar'a dönüş yapmak üzere yola çıkan ekibin içinde bulunduğu ambulans, iddialara göre aşırı yağıştan dolayı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanan trafik kazasında sağlık personelleri Ayşe Gül B., Cemali S. ve Naim E. yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen Eskişehir 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sağlık personellerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı