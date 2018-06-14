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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kontrol sırasındaki jandarmaya küçük çocuktan sevgi gösterisi

Kontrol sırasındaki jandarmaya küçük çocuktan sevgi gösterisi

çocuktan görüntü

Yoğun Mesai Trafik Kuralları Jandarma Küçük Çocuk Trol 

-komutandan görüntü denetimlerden görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kontrol sırasında jandarmaya araç içerisinde bulunan küçük bir çocuk sevgi gösterisinde bulundu. Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için jandarma trafik ekipleri yoğun mesai harcarken, Ankara-Çorum karayolunda denetimlerde Mehmet Emin Bilgin adlı çocuk, jandarmaya sevgi gösterisinde bulundu. Denetim sırasında araçları durduran jandarma ekipleri sürücüleri uyarırken, annesiyle birlikte araçtan dışarıyı izleyen küçük çocuğun uygulamada görevli komutana bulunduğu sevgi gösterisi dikkatlerden kaçmadı. Bir süre yaptığı hareketlerle komutanın ilgisini çekmeye çalışan çocuk, sonunda başarılı oldu. Çocuğun sevgi gösterisine duyarsız kalmayan komutan, minik Mehmet Emin’in yanına gitti. Komutanın yanına gelmesiyle sevinen küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansıdı. Jandarma trafik timleri, denetimlerde durdurulan otomobillerdeki sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, trafik kurallarının yer aldığı broşürlerden dağıttı.
Denetimlerden duyduklarını memnuniyeti dile getiren sürücüler ise bu tür uygulamaların devam etmesini isteyerek, yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.
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