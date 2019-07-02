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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı - ADANA

Kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı - ADANA



: - Ekiplerin yanan bölgeye doğru ilerlemesi - Ormanlık alandan yükselen alevler - Görgü tanığının konuşmasıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerce kontrol altın alınan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait ekipmanlarla müdahale edilen yangının çevre mahalle ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Ormanlı Orman Yangını Yükselen Trol 

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