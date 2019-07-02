Kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı

Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerce kontrol altın alınan yangın rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait ekipmanlarla müdahale edilen yangının çevre mahalle ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

