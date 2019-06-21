Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Konteynır dolandırıcılığı iddiası - ADANA

Konteynır dolandırıcılığı iddiası - ADANA

- Kapısı ve anahtarı sökülmüş konteynır - Nakliye için getirilen kamyon ve vinç - Polis ekiplerinin konteynır, kamyon ve vinç çevresinde inceleme yapması - Polis araçlarının bekleyişi Adana 'da konteynır dolandırıcılığı iddiası - Satın aldığı konteynırı taşıtmak için vinç ve kamyon götüren bir kişi, polis tarafından gözaltına alınınca dolandırıldığını anladıADANA (AA) - Adana 'da satın aldığı konteynırı taşıtmak için vinç ve kamyon götüren bir kişi, polis tarafından gözaltına alınınca dolandırıldığını anladı.İddiaya göre, Ali A. bir internet sitesinden bulduğu konteynırı satın almak için ilan sahibi Mustafa E. ile temasa geçti.Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde bulunan kapısı anahtarı sökülmüş konteynırı gezdikten sonra almaya karar veren Ali A, 4 bin 250 lira verdiği Mustafa E'den bir kağıda satış yapıldığına dair imza aldı.Taşıtma işlemi için vinç ve kamyon götüren Ali A, vatandaşların konteynırın çalındığı yönünde ihbarda bulunmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.İnşaat firması sahibi Atilla H. konteynırını çalma girişiminde bulunduğu iddiasıyla Ali A'dan şikayetçi oldu.Parayı teslim ettiği kişinin imzaladığı kağıdı gösteren ve dolandırıldığını öne süren Ali A, vinç sürücüsü Murat T. ve kamyon sürücüsü Ertan Ş. ile birlikte Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.Emniyetteki işlemleri süren Ali A. da kendisini dolandırdığını iddia ettiği Mustafa E'den şikayetçi oldu.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, vinç sürücüsü Murat T. ve kamyon sürücüsü Ertan Ş. polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İnternet Sitesi Polis Merkezi Akalan Atalan Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı