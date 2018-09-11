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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Konteynerin altında mühimmat ele geçirildi - VAN

Konteynerin altında mühimmat ele geçirildi - VAN



: - PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen mühimmat - Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi Konteynerin altında mühimmat ele geçirildi - Van 'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir konteynerin altında ve çevresinde 7 el bombası, 3 roketatar başlığı ve mühimmat bulunduVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesindeki terör operasyonunda 7 el bombası, 3 roketatar başlığı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Süphan Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda Halilbey 1. Sokak'ta bulunan bir konteynerin altında ve çevresinde yapılan aramada 7 el bombası, 3 roketatar başlığı, 3 roketatar sevk fişeği, şarjör, dürbün ve 285 fişek ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.

El Bombası Terör Operasyonu Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri İstihbarat 

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