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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Konteyneri krikoyla kaldırmak isterken altında kalarak hayatını kaybetti

Konteyneri krikoyla kaldırmak isterken altında kalarak hayatını kaybetti

Osmaniye AFAD ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin kurtarma anları

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-Cesedin çıkarılışı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin merkeze bağlı Akyar köyünde zeytin bahçesinde konteynere krikoyla kaldırmak isterken altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah evden ayrılarak zeytin bahçesine giden İbrahim Kılınç, bahçedeki konteyneri kriko ile kaldırmak isterken konteyner üzerine düştü. Kılınç akşam olmasına rağmen eve dönmeyince bir yakını bakmak için zeytin bahçesine gitti. Kılınç’ın konteynerin altında kaldığını gören yakını, 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen Kılınç’ı konteynerin altından çıkardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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