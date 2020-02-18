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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor - ELAZIĞ

Konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor - ELAZIĞ

- Elazığ 'da depremzedeler için kurulan konteyner kentten drone görüntüler - Ağır hasarlı olduğu için yıkım çalışmaları devam eden binaların drone görüntüleri Elazığ 'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor - Kent merkezi ve Sivrice ilçesinde depremzedelerin geçici barınması için 4 bin 790 konteynerin kurulacağı 5 alanda faaliyetler aralıksız sürüyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da konteyner kent kurulum çalışmaları aralıksız devam ediyor.Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.Mustafa Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa mahalleleri ile Sivrice ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, hasarlı binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetleri hummalı şekilde yürütülüyor.İş makineleriyle ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bölgede can ve mal kaybı oluşmaması için güvenlik güçleri yoğun önlem alıyor. Yıkım öncesi kontrollü şekilde binalara girişlerine izin verilen aileler, evlerindeki eşyalarını alıyor.Başta Türk Kızılay ve AFAD olmak üzere ilgili kuruluşlar, depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgede çalışma yapıyor. - Doğukent'te 700'ün üzerinde konteyner kurulduDepremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ 'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790 konteynerin yer alacağı konteyner kent oluşturuluyor.Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin yer alacağı alanda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla aralıksız süren çalışmalarda, 10 günde 700'ü aşkın konteynerin kurulumu tamamlandı.

Kalıcı Konutlar Güvenlik Güçleri Hasarlı Bina Yıkım Çalışmaları Konteyner Kent 

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