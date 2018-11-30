Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Konteyner kazasında ölen iki işçi toprağa verildi Haberi

Konteyner kazasında ölen iki işçi toprağa verildi Haberi

cenazeden görüntüler

( BURSA ) BURSA

Mobilya Fabrikası Yurt Dışı Cenaze Namazı Cuma Namazı Tır Dorsesi 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün bir mobilya fabrikasında tır dorsesinden devrilen konteynerin altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi, toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 14:00 sıralarında Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammet Kumral (52) ve Hakan Bulun (40) yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı.
Bu sırada özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Bu sırada konteynerin ayaklarından biri bilinmeyen bir sebeple kapanmaya başlayınca devrilerek ters döndü. Yemekhane çalışanı Mümin Özgür konteynerin altında kalırken, işçilerden Muhammet Kumral ve Hakan Bulun ise bulundukları konteynerin içindeki mobilyaların altında kaldı. Fabrika çalışanları hemen yardımlarına koştu. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ve çalışanların yardımıyla Mümin Özgür ile Hakan Bulum kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Muhammet Kumral ise olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan ve bacağı kopan Mümin Özgür müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Hakan Bulun’un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Savcının incelemelerinin ardından Muhammet Kumral’ın cansız bedeni konteynerin altından çıkarılarak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fabrikaya dışarıdan sarıcı ustası olarak getirilen 2 yaşındaki Muhammet Kumral cuma namazı sonrası Kulaca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahallede bulunan mezarlıkta toprağa verildi.
Kumral'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Aynı olayda hayatını kaybeden ve özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi 35 yaşındaki Mümin Özgür'de cuma namazı sonrası Akhisar Mahallesi'nde bulunan Fatih Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Akhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Evli olan Mümin Özgür'ün 2 çocuğu olduğu öğrenildi. (SD-
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı