Konteyner kazasında ölen iki işçi toprağa verildi Haberi



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün bir mobilya fabrikasında tır dorsesinden devrilen konteynerin altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 14:00 sıralarında Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammet Kumral (52) ve Hakan Bulun (40) yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı.

Bu sırada özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Bu sırada konteynerin ayaklarından biri bilinmeyen bir sebeple kapanmaya başlayınca devrilerek ters döndü. Yemekhane çalışanı Mümin Özgür konteynerin altında kalırken, işçilerden Muhammet Kumral ve Hakan Bulun ise bulundukları konteynerin içindeki mobilyaların altında kaldı. Fabrika çalışanları hemen yardımlarına koştu. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ve çalışanların yardımıyla Mümin Özgür ile Hakan Bulum kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Muhammet Kumral ise olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan ve bacağı kopan Mümin Özgür müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Hakan Bulun’un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Savcının incelemelerinin ardından Muhammet Kumral’ın cansız bedeni konteynerin altından çıkarılarak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fabrikaya dışarıdan sarıcı ustası olarak getirilen 2 yaşındaki Muhammet Kumral cuma namazı sonrası Kulaca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahallede bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Kumral'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Aynı olayda hayatını kaybeden ve özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi 35 yaşındaki Mümin Özgür'de cuma namazı sonrası Akhisar Mahallesi'nde bulunan Fatih Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Akhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli olan Mümin Özgür'ün 2 çocuğu olduğu öğrenildi. (SD-

