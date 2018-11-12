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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Konsolosun binası Kaşıkçı'ya kabir olarak tahsis edilsin' (2)

'Konsolosun binası Kaşıkçı'ya kabir olarak tahsis edilsin' (2)

"Konsolosun binası Kaşıkçı'ya kabir olarak tahsis edilsin" (2) - Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Onun ardından bir cenaze namazı kılınsın istedik. Medine'de bir kabri olsun, ona dua edelim istedik. Fakat bizi bundan mahrum bıraktılar. Konsolosun binasının Cemal Kaşıkçı'ya kabir olarak tahsis edilmesini istiyoruz." dedi.
Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi.
Etkinlikte Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği adına konuşan Nur, "Cemal ilk kez kendi evinin dışında uyuyor. Ancak evlerinin tamamını değiştirdi. Dünyanın her yerine Cemal Kaşıkçı'yı seven ve onunla dolu olan kalplere yerleşti. Arap dünyasında, Türkiye'de, Batı'da ve Doğu'da insanların tüm evleri ve kalpleri Cemal'in ikametgahı oldu." diye konuştu.

Cenaze Cenaze Namazı Anma Etkinliği Irak 

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