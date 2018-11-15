Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Konseri izlemek için köy okullarına kitap bağışında bulundular - ŞIRNAK

Konseri izlemek için köy okullarına kitap bağışında bulundular - ŞIRNAK

- Öğrencilerin konferans salonuna kitap bırakarak girmesi - Merkez Sorumlusu Nazlı Altürk'ün konuşması - Çocukların konseri izlemesiKonseri izlemek için köy okullarına kitap bağışında bulundular - Şırnak Belediyesi Gençlik Kültür Merkezince köy okullarına kitap toplamak amacıyla düzenlenen konseri, kitap bağışında bulunanlar izlediŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediyesine bağlı Gençlik Kültür Merkezince köy okullarına kitap toplamak amacıyla düzenlenen konseri, kitap bağışında bulunanlar izledi. Şırnak Belediyesi Gençlik Kültür Merkezince bir okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem müzik dinlediler hem de köy okullarına kitap bağışladı.Merkez Sorumlusu Nazlı Altürk, sosyal sorumluk projesi kapsamında etkinlik düzenlendiğini belirterek, köy okulları ziyaretlerinde, kitaplara olan ihtiyacı gördüklerini söyledi.

"Nasıl bir kampanya yapabiliriz diye düşündük ve konseri düzenlemeye karar verdik. Konsere gelen çocuklar kitap getirdi." diyen Altürk, toplanan kitapları köy okullarını ziyaretlerinde öğrencilere hediye edeceklerini belirtti.
Biletleri parayla değil kitapla aldığını dile getiren 7. sınıf öğrencisi Hilde Demir ise, "Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu kitaplar köydeki arkadaşlarımıza gidecek. Hem biz mutlu olacağız hem onlar." diye konuştu.

Konferans Kullar Öğrenciler Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı