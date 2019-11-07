Konser dönüşü kaza faciayla bitti: 3 ölü

-- Sürücü Mert Aslan'ın sosyal medyada paylaştığı konser görüntüleri



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada otomobil içerisinde bulunanların rap sanatçısı ‘Ben Fero’nun konserinden döndüğü öğrenildi. Kaza, gece saatlerinde Çömlekçi mahallesinde meydana geldi. Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araç içerisinde bulunan lisanslı boks sporcusu Mert Tosun Fatih Devlet Hastanesi’nde, DSİ Karadenizspor futbolcusu Berkay Gayretli ise KTÜ Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ufuk Birinci’nin KTÜ Farabi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen’in Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, araç içerisinde bulunanların son dönemin en çok konuşulan isimlerinden ‘Ben Fero’nun Pelitli mahallesindeki bir otelde düzenlenen konserinden döndüğü öğrenildi.



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