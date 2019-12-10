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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kömürlükte gizlenen uyuşturucu maddeyi Zeus buldu İzle

Kömürlükte gizlenen uyuşturucu maddeyi Zeus buldu İzle

Arama yapılması

Li Na Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Cep Telefonu 

-Uyuşturucu maddenin bulunması
-Uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Edremit ilçesindeki bir evin kömürlüğünde Zeus isimli narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Aralık 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Yeke Sokak üzerindeki bir ikametin müştemilatında bulunan kömürlükte narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, plastik varil içerisinde; 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 470 TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi V.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
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