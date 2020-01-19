Kömürlü ütü tam 70 yıldır kırışıklıkları gideriyor

-ütülenen elbiseler

-terzi ile röportaj

-ütünün nasıl kullanıldığını anlatması



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa’daki terzihanede 70 yıldır kömürlü ütü kullanılıyor- Mangal kömürüyle çalışan 6 kilogramlık ütü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da babadan kalma meslek olan terzilik yapan İsmail Alın, ağırlığı 6 kiloyu bulan kömürle çalışan ütüyle elbise ütülemeye devam ediyor. Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi çarşılar bölgesinde terzilik yapan İsmail Alın, ustası olan babasından miras kalan dökme ütü ile çalışmaya devam ediyor. Ağırlığı yaklaşık 6 kilogramı bulan ve kömür ile çalışan ütüyle elbiseleri ütülemeye devam eden Alın, ütünün 70 yıllık bir geçmişi olduğunu ve hem dedesinin hem de babasının bu ütüyü kullandığını belirtti.

Daha önce bütün terzilerin bu tür ütüler kullandığını söyleyen Alın, teknolojiyle birlikte kömürle çalışan ütü kullanan kimsenin kalmadığını belirtti.

Şanlıurfa’da şu anda bu ütüyü sadece kendilerinin kullandığını ifade eden Alın, “60, 70 yıl öncesinden kalma ütüdür. Daha önce bütün terziler kullanıyordu şimdi sadece biz kullanıyoruz. Ütünün içerisinde mangal kömürü yakıyoruz. Isıtıyoruz sonra ütü işleri yapıyoruz. Bu ütü sadece bizde mevcut, başka kimsede yok. Bu ütü babadan, dededen kalma. Bu ütü 6 kilodur, elektrikliden iyidir. Tabi biraz zorlanıyoruz. Elektrikli ütü bunun kalitesini vermez. Bu ütü hem ağırlığıyla ütülüyor, hem de sıcaklığıyla ütülüyor” şeklinde konuştu.

Ütünün nasıl çalıştığını anlatan terzi İsmail Alın, kömürlü ütü ile ütülenen elbiselerin daha şık durduğunu da sözlerine ekledi.



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