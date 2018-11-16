Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kömürden Atatürk büstü büyük ilgi görüyor İzle

Kömürden Atatürk büstü büyük ilgi görüyor İzle

Büstten görüntü

Yurt Dışı Öğrenciler 

-Öğrencilerden görüntü
-Koridordan detaylar
-Ali Rıza Öztürk ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 23 yıl önce kömürden yapılan Atatürk büstü, BEÜ Mühendislik Fakültesi’nde sergileniyor. Zonguldak’ta maden Hamdi Türkölç tarafından yapılan kömürden Atatürk heykeli, 1995 yılında Hamdi Türkölç’ün oğlu Hüseyin Türkölç Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’ne bağışlandı. Heykel uzun yıllar öğrencilere ve yurt dışından gelen konuklara gösterildi. Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve arkadaşları tarafından heykelin yapısının bozulmaması için çalışma başlatıldı. Atölye şeflerinin de dahil olduğu çalışmada heykel cam çerçeve içerisine alındı. Kömürün havayla etkileşime girip heykelin bozulmaması için de özel bir çalışma yapıldı. Işıklandırılan heykel, yeni yapılan Mühendislik Fakültesi binası girişinde sergilenmeye devam etti. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki büstün, TTK Çaydamar Ocağı’ndan çıkartılan kömürle yapıldığı öğrenildi. Geçen 10 Kasım’da Atatürk’ü andıklarını anlatan bölümün teknik personeli Ali Rıza Öztürk, “Zonguldak kömürle varolduğu için. Hamdi Türkölç, taşkömüründen kendisi oyma çalışması ile Atatürk büstü yapmış. Ve üniversitemize bağışlanmış. Biz de bu büstü değerlendirip muhafaza altına aldık. Hava almaması gerekiyor. Hava almayacak şekilde yaptık. Çalışmayı tamamlayarak büstü buraya koyduk. Çok beğenildi. Gelen kişilerin de ilgisini görüyor. Geçen 10 Kasım’da Atatürk’ü andık” diye konuştu.
Kömürden Atatürk büstünün bir benzerinin de Anıtkabir’de olduğu öğrenildi. (OA
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı