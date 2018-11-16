Kömürden Atatürk büstü büyük ilgi görüyor İzle

-Öğrencilerden görüntü

-Koridordan detaylar

-Ali Rıza Öztürk ile röp.



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta 23 yıl önce kömürden yapılan Atatürk büstü, BEÜ Mühendislik Fakültesi’nde sergileniyor. Zonguldak’ta maden Hamdi Türkölç tarafından yapılan kömürden Atatürk heykeli, 1995 yılında Hamdi Türkölç’ün oğlu Hüseyin Türkölç Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’ne bağışlandı. Heykel uzun yıllar öğrencilere ve yurt dışından gelen konuklara gösterildi. Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve arkadaşları tarafından heykelin yapısının bozulmaması için çalışma başlatıldı. Atölye şeflerinin de dahil olduğu çalışmada heykel cam çerçeve içerisine alındı. Kömürün havayla etkileşime girip heykelin bozulmaması için de özel bir çalışma yapıldı. Işıklandırılan heykel, yeni yapılan Mühendislik Fakültesi binası girişinde sergilenmeye devam etti. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki büstün, TTK Çaydamar Ocağı’ndan çıkartılan kömürle yapıldığı öğrenildi. Geçen 10 Kasım’da Atatürk’ü andıklarını anlatan bölümün teknik personeli Ali Rıza Öztürk, “Zonguldak kömürle varolduğu için. Hamdi Türkölç, taşkömüründen kendisi oyma çalışması ile Atatürk büstü yapmış. Ve üniversitemize bağışlanmış. Biz de bu büstü değerlendirip muhafaza altına aldık. Hava almaması gerekiyor. Hava almayacak şekilde yaptık. Çalışmayı tamamlayarak büstü buraya koyduk. Çok beğenildi. Gelen kişilerin de ilgisini görüyor. Geçen 10 Kasım’da Atatürk’ü andık” diye konuştu.

Kömürden Atatürk büstünün bir benzerinin de Anıtkabir’de olduğu öğrenildi. (OA

