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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kömür yerine kendini yakacaktı

Kömür yerine kendini yakacaktı

Personelin tüm hızıyla elindeki düzeneği döndürmesi

Kışla 

-Yere çarpması
-Yere dökülen kömürleri araması
-İş yerine girmesi

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta bir işletmede çalışan personel, nargile kömürü hazırlarken yaptığı hareketler meraklı bakışların hedefi oldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir işletmede çalışan personel, nargile kömürü hazırlamak için çıktığı caddede yaptığı hareketler çevrede izleyenleri şaşkına çevirdi. Dulkadiroğlu İlçesi kafeler sokağı olarak bilinen yerde nargile kömürü yakmak için caddeye çıkan personelin ilginç hareketleri, bu kadarına da pes dedirtti. Elinde bulunan düzeneği çevresinde hızla döndüren personelin bir anlık dikkatsizliği, az kalsın yaralanmasına neden oluyordu. Kömürü daha kor hale getirmek tüm gücüyle döndüren personel, kimseye zarar vermeden tekrar iş yerine döndü.
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