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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı

Evden cenazenin çıkarılması

Acil Servis Kömür Sobası 112 Acil Servis Yaşlı Adam Yaşlı Çift 

-Cenaze aracına konulması
-Hastane önü
-Ağlayanlar
-Ölen adamın fotoğrafı
-Tedavi altına alınan kadının fotoğrafı

( OSMANİYE )- Osmaniye'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde ikamet eden Mustafa Şen’i (78), Osmaniye’de bulunan oğlu Mustafa Şen saat 11.00 sıralarında telefonla aradı. Babasına ulaşamayan Mustafa Şen daha sonra kardeşi Tuncay’ı arayarak babasına ulaşamadığını söyledi ve evi bir kontrol etmesini istedi. Tuncay Şen, yengesiyle birlikte eve geldiğinde kapıyı kimse açmayınca pencerenin camını kırarak içeriye girdi. Evde babası ve babasının dini nikahlı eşi Gülseren Kelle’yi baygın şekilde bulan Tuncay Şen, hemen 112‘yi aradı. Olay yerine gelen 112 acil servisi ekibi yaptıkları ilk incelemede Mustafa Şen’in kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın haldeki Gülseren Kelle’yi Düziçi Devlet Hastanesine kaldırdılar. Gülseren Kelle canlandırma odasında yapılan müdahaleye cevap vererek hayat tekrar döndü. Soba zehirlenmesinden hayatını kaybeden Mustafa Şen’in cenazesi savcılığın evde yaptığı incelemenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Resmi ve dini nikahlı olmak üzere iki eşi bulunan 12 çocuklu 78 yaşındaki Mustafa Şen’in resmi nikahlı eşinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği kendisinin ise 4 yıldan bu yana yatalak olduğu kaydedildi.
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