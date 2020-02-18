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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Komşusunun evinde yaralı bulduğu kadın hastanede hayatını kaybetti İzle

Komşusunun evinde yaralı bulduğu kadın hastanede hayatını kaybetti İzle

Polis arabasından detay

Yaşlı Kadın Ağrı Merkez Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Ölen kişinin yakınlarından detay
-Apartman girişinden detay
-Apartmandan detay
-Apartman sakininden röportaj
-Apartmandan yakın plan detay

( DENİZLİ )- Evinde yaralı halde bulunan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi DENİZLİ

- Denizli’de yalnız yaşadığı evinde yerde kafasından yaralı halde bulunan 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak üzerinde bulunan binanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, yalnız yaşayan Yaşar Başoğul (58) isimli kadının evinin kapısının açık olduğunu gören komşuları içeri girdiklerinde Başoğul’u yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular ardından durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı kadının kafasından yaralı halde olduğunu tespit etti. Ardından Başoğul sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının akrabaları hastaneye gitmek üzere evinden ayrılırken acılı haberi aldılar. Yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın şüpheli bulan polis ekipleri ise soruşturma başlattı. (FP-GC-
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