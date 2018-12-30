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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Komşusunu yaralamaktan gözaltına alınan kişi Emniyet Müdürlüğünde intihar etti

Komşusunu yaralamaktan gözaltına alınan kişi Emniyet Müdürlüğünde intihar etti

ARŞİV-

Polis Sivil Polis 

-Olay yerinde Turgut B. elinde tüfek ile evlerinin damında
-Olayın yaşandığı ev ve önünde sivil polisler
-Olayın yaşandığı evin damında sivil polisler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’nde evlerinin yanındaki arsadan dolayı aralarında husumet bulunan Turgut B. (39) ile komşusu Erdal K. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut B. evde bulunan tüfekle komşusu Erdal K.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Erdal K. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evlerinin damına kendini kilitleyen ve tüfekle sağa sola rastgele ateş eden Turgut B. ise polisler ekiplerince sakinleştirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Turgut B. işlemleri için götürüldüğü Kadirli Emniyet Müdürlüğünde akşam saatlerinde kendini astı. Kadirli 7 Mart Hastanesine getirilen şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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