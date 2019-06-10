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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı

Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Polis Merkezi Bild Polis Ekipleri 

-Polislerin çalışmalarından genel görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu. Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda birbirlerine komşu olan F.K. ile C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.K. komşusu olan C.C.’yi tabanca ile yaralamak istedi. Ancak F.K. yanlışlıkla kendisini kasığından vurdu. Silah sesi duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri F.K.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgisi bulunduğu söylenen 3 kişi de gözaltına alınan polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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