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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

3 şüphelinin adliyeye sevk edilmesine ilişkin arşiv görüntüler

Kırköy Kamera Avcılık 

-Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşusu 2 oğlu ile birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Kavgaya ilişkin görüntülere ulaşıp incelenmesi ve dosyaya eklenmesi üzerine komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu savcılık tarafından dün gözaltına aldırılmıştı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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