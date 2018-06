Komşusuna giden genç kızdan haber alınamıyor

-Melisa'dan fotoğraf ve video görüntüleri



( İZMİR -ÖZEL)- Komşusuna çay içmeye giden genç kız kayıplara karıştı İZMİR



- İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Melisa Göztepe, komşusuna çay içmek üzere evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Bir aydır eve dönmeyen kızının hayatından endişe duyduğunu söyleyen gözü yaşlı anne Yeşim Kartepe, kızının bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. İzmir’in Karabağlar ilçesinde engelli annesi ve üç kardeşi ile yaşayan 17 yaşındaki Melisa Göztepe’den bir aydır haber alınamıyor. Annesinin ifadesine göre, en son komşusunda çay içmek için evden ayrılan genç kız o günden itibaren kayıplara karıştı. Kaybolmasından birkaç gün sonra kızının kendisini aradığını belirten acılı anne, "Melisa beni aradı ve komşumun kızı S.A. ile onun eşi Ö.A.’dan şikayetçi olmamamı isteyerek ‘Sakın polise gitme. S.A. ve Ö.A.’dan şikayetçi olma. Hayatım söz konusu, ben geleceğim’ dedi.

Sonra da bir daha sesini duymadım" diye konuştu.

"Beni arayıp 'şikayetçi olma' dedi" Bir ay önce komşularının kendilerini çay içmeye çağırdığını ancak kendisinin akülü sandalyesinin şarjı bittiği için gidemediğini belirten anne Yeşim Kartepe, "Ben merdivenden inemeyince kızım tek başına komşumuza gitti. Melisa, daha sonra komşumun Mersin’den İzmir’e gelen kızı S.A. ile kayıplara karıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. S.A. ile pazara gitmişler. Orada S.A.’nın eski bir arkadaşı E.G. ile karşılaşmışlar. O şahıs kızımı ve S.A.’yı eve bırakmışlar. Sonra da ortadan kaybolmuşlar. Komşum da nerede olduklarını bilmediğini söylüyor. Kızım daha sonra bir tanıdığımızı arayıp ‘Bir abla ve ağabey beni Mersin’e götürüyor. Araba bozuldu. Çekici ile birlikte verdiğim adrese gelir misin?’ demiş. Tanıdığımız bize ulaşıp durumu anlattı ve Melisa’nın sesinin tedirgin geldiğini söyledi.



Tanıdığımız verilen adrese gittiğinde ise kimseyi bulamamış. Melisa daha sonra beni aradı ve S.A. ile onun eşi Ö.A.’dan şikayetçi olmamamı isteyerek ‘Sakın polise gitme. S.A. ve Ö.A.’dan şikayetçi olma. Hayatım söz konusu, ben geleceğim’ dedi.

Sonra da bir daha sesini duymadım. Kızım şu anda S.A., Ö.A.ve E.G.’nin yanında olmalı" dedi.

"Benim çocuğumu bırakın" Kızı kaybolduğu an polise başvuruda bulunduklarını söyleyen acılı anne, Melisa'nın bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Gözyaşlarını tutamayan Yeşim Kartepe, "Melisam neredeysen gel, korkma. Neredeysen gelip alayım seni. Seni onlara yem yaptırmam" diye kızına seslenirken, kızının yanında olduklarını iddia ettiği şahıslara da, "Benim çocuğumu bırakın" diye feryat etti.