Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Komşuların 'çöp atma' kavgası: 3 yaralı - ŞANLIURFA

Komşuların 'çöp atma' kavgası: 3 yaralı - ŞANLIURFA

Komşuların "çöp atma" kavgası: 3 yaralı - ŞANLIURFA - Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Şanlıurfa 'da komşuların "çöp atma" kavgası: 3 yaralı - Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da komşular arasında çöp atma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan iki komşu arasında bahçeye çöp atılması nedeniyle tartışma çıktı.Tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle son bulan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı