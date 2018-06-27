Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

-Polisin aldığı önlem

-Ölen Erol Aysan Fotoğraf



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Germencik ilçesinde, iki komşu aile arasında çıkan tartışmanın silahla kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 1’si ağır 2 kişi yaralandı. Olay, gece saat 22.00 sıralarında Germencik’e bağlı Ortaklar beldesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kapı dibi komşu olan ve aralarında daha önceden de tartışmaların yaşandığı öğrenilen iki aile arasında çocuk meselesi yüzünden yine tartışma çıktı. Hamza A.’nın (17) Kafalı ailesi fertleri tarafından dövüldüğü iddiası üzerine iki aile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfekle geri gelen Emrullah A. (19) rastgele ateş açtı. Çıkan kurşunların isabet ettiği Erol Aysan Kafalı (50) ve Alim Kafalı (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol Aysan Kafalı’nın oğlu Süleyman K. (17) ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda darp edilerek yaralanan Hamza A’nın babası Aydın A., cinayet zanlısı olduğu öne sürülen Emrullah A’yı 09 TK 584 plakalı aracına bindirerek olay yerinden ayrıldı. Hayatını kaybeden Erol Aysan Kafalı’nın cesedinin üzerinden aracıyla geçtiği ileri sürülen Aydın A., Hamza A’yı ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine bıraktıktan sonra Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlu Emrullah A. ile birlikte polise teslim oldu. Cinayet şüphelisi Emrullah A’nın olay yerinden ayrılırken suç aleti olan pompalı tüfeği boş bir araziye attığı belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Hamza A’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuk kavgası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Gözaltına alınan baba ile oğlunun sorgusu sürerken, cinayetin kim tarafından işlendiğinin yapılacak kriminal incelemenin ardından kesinleşeceği bildirildi.



