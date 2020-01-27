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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Komşuları vefat etti, onlar saniyelerle kurtuldu... Şahin ailesi: 'Kentsel dönüşüm için komşularımızla anlaşamadık' Haberi

Komşuları vefat etti, onlar saniyelerle kurtuldu... Şahin ailesi: 'Kentsel dönüşüm için komşularımızla anlaşamadık' Haberi

-Şahin ailesi ile röportaj

( ELAZIĞ ) Komşuları vefat etti, onlar saniyelerle kurtuldu... Şahin ailesi: "Kentsel dönüşüm için komşularımızla anlaşamadık" ELAZIĞ

Deprem Bild Nadan Deprem Anı 


- Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Şahin ailesi, binada daha önceki depremlerde çatlaklar oluştuğunu kentsel dönüşüm için kendi aralarında anlaşamadıklarını iddia etti. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanına son anda sağ çıkan Şahin ailesi deprem anında yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Baba Ahmet Şahin, eşi ve 3 çocuğunu bina yıkılmadan son anda çıkardığını aktardı. Baba Şahin, “Çocuklarım ve eşim oturuyorlardı. Deprem olduğunu anladığımda çocuklarım ve eşimi dışarıya çıkardım. Bende tam çıkacağım sırada merdiven iki ayrıldı. Sonra bina yıkıldı. Yıkılan binada komşularımıza baktım hiç birinden ses alamadık” dedi.
Dilek apartmanın daha önceki depremlerde hasar aldığını ifade eden Şahin, “Bina çürüktü. Başvuru yapan komşularım oldu. Komşularıma, ‘Burası çürük, gelin imza toplayalım ve kentsel dönüşüme’ verelim dedim. Bazı kabul etti bazıları kabul etmedi bende ondan sonra üstüne düşmediğini” söyledi.

Anne Nimet Şahin,yıkılan binadan son anda kurtulduklarını söyledi.

Şahin, “Deprem sırasında içerdeydik. İçerde komşularıma seslendim. Hiç kimseden ses alamadım. Çocuklarım kolumdan tutup çıkarmaya çalıştı. Allah yardım etti. Çıkmamız imkansızdı. Dışarıya çıkmaya son bir basamak kala merdiven ikiye ayrıldı. Kızım kolumdan çekerek karşıya geçebildim. Karşı komşumdan önce ses aldım sonra bina tamamen yıkıldı. Eve eşimle beraber 3 çocuğum daha vardı” dedi.
25 yıldır Dilek apartmanında oturduklarını ve binanın çürük olduğunu iddia eden Şahin, “Komşularım vefat ettiler sevinemiyoruz üzülemiyoruz. 25 yıldır oturuyoruz. Bina çükürdü sağlam değild. Bir depremden dolayı çatlaklar oluşmuştu. Eşim belediyeye kentsel dönüşüm için başvuralım dedi.
Komşuların bazıları kabul edip bazıları kabul etmedi. Eşim tek başına bir şey yapamadı. Bu şekilde oturduklarını” aktardı. (ÖÇ-
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