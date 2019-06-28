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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Komşuları tarafından öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi - KONYA

Komşuları tarafından öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi - KONYA

- Ölen kişilerin yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması - Cemaatin saf tutması - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması Konya 'daki silahlı saldırı - Komşuları tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen ve kız kardeşinin cenazeleri toprağa verildi - Katil zanlısı tutuklandıKONYA (AA) - Konya 'da dün komşuları tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen ile kız kardeşinin cenazeleri defnedildi.Merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şeyma Sarı (25) ile Tuğba Sarı'nın (18) cenazeleri, Konya Numune Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Yazır Mahalle Mezarlığı'na getirildi.
İki kardeşin cenazeleri burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze töreninde baba Burhanettin Sarı'yı yakınları teselli etti.Öte yandan, öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Muzaffer C. (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OlayMerkez Karatay ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer C, komşuları Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma (25) ve Tuğba Sarı'yı (18) evlerinde tabancayla vurmuş, öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hacer Sarı ile Tuğba Sarı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Tuğba Sarı kurtarılamamıştı.Muzaffer C. beraberinde suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Polis Merkezi Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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