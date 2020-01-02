Komşuları haber verdi, itfaiye pencereden girip yaşlı hastayı kurtardı

--Hasta kadının ambulansa bindirilmesi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da evinde rahatsızlanıp hareket edemeyen yaşlı kadın,itfaiye ekiplerinin pencereden girmesiyle kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra sokaktaki 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Evde tek başına yaşayan Hatice Yıldırım'dan, komşuları gün boyu haber alamayınca durumdan şüphelenip, polis, 112 Acil Komuta Merkezi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye aracının merdiveni 3. kata uzatıldı. Pencereden içeri giren itfaiye eri,kapıyı sağlık ekiplerine açtı.İçeri giren sağlık ekipleri, rahatsızlanıp hareket edemeyen yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye ile aşağı indirilen kadın, ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. (MHŞ-HİV-



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