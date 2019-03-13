Komşuları çilingir yardımıyla eve girebildi... Alanya’da genç öğretmenin mutfak tüplü intiharı

-öğretmenin evden çıkartılıp sedyeye konulması

-ambulansa taşınması

-intiharda kullanılan mutfak tüpünün görüntüsü

-ihbarı yapan komşu ile röp

-itfaiye erinin olayı anlatması

-(açık ismi: Yunus Emre Tutar)

-öğretmenin fotoğrafı



( ANTALYA - ÖZEL)- Tüple yatağa girip üzerini örttü ve ölmeyi bekledi- Komşuların gaz kokusu ihbarıyla ağır yaralı olarak bulunan öğretmen hayatını kaybetti ANTALYA



- Alanya’da matematik öğretmeni kucağına aldığı mutfak tüpünün üstünü yorganla örterek yatağında intihar girişiminde bulundu. Komşuların gaz kokusunu fark edip kapıyı çilingirle açtırmasıyla ağır yaralı bulunan öğretmen tüm müdahalelerele rağmen hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay, Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, bir ilkokulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Y.E.T. (30), kucağına mutfak tüpünü aldı ve tüpün üstünü yorganla örterek yatağında intihara teşebbüste bulundu. Genç öğretmenin komşusu binaya girdiğinde, yoğun gaz kokusunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından ise itfaiye ekiplerine, ‘Gaz sızıntısı’ ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gaz kokusunun Y.E.T’nın evinden geldiğini tespit etti ve kapının açılması için çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler Y.E.T’ı, kucağında mutfak tüpüyle üstü kapalı bir şekilde yattığını gördü. İlk olarak tüpü evden çıkaran ekipler, ardından ise Y.E.T.’ı çıkardı. Hemen müdahaleye alınan genç öğretmen, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. (FV-

