Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

-Polislerden görüntüler

-Polislerin incelemelerinden görüntüler



( ADANA )- Adana’da 15 yaşındaki genç tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı ADANA



- Adana’da komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki genç tabanca başından vurularak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise yakalandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar 1214 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erol Taştemir (31) tabanca ile ateş açmaya başladı.

Kavgada bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ahmet K. başından vuruldu. Ahmet K. kanlar içerisinde yere yığılırken Erol Taştemir olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet K.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ahmet K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise bölgede yaptığı arama çalışmalarında olayın zanlısı olan Erol Taştemir’i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CNK-



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