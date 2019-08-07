Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2) - KONYA Video

Komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2) - KONYA Video

- Yaralının ambulansla Çumra Devlet Hastanesine getirilmesi Konya 'da komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Çumra ilçesinde, komşular arasındaki silahlı kavgada biri çocuk, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki komşu ailenin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.S'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Y.Ö, Ş.Y. ve 2 yaşındaki M.E. yaralandı.Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.Ö. ve Ş.Y. burada yapılan müdahale sonrası Konya 'ya sevk edildi. M.E'nin Çumra Devlet Hastanesindeki tedavisi sürdürülüyor.Şüpheli H.S. İçeriçumra Jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı Kavga Akalan Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı