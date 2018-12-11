Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Komşu', Noel'i Edirne'de kutlayacak

'Komşu', Noel'i Edirne'de kutlayacak

"Komşu", Noel'i Edirne 'de kutlayacak - ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt'un açıklaması - Edirne 'den görüntüler"Komşu", Noel'i Edirne 'de kutlayacak - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne 'de, Noel yoğunluğu yaşanması bekleniyor - ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt: - "Önümüzdeki günlerde Hristiyanlar Noel'i kutlayacak. Bundan dolayı kentimizde hareketlilik olacak. Çok sayıda Bulgar ve Yunan, Noel'i kentimizde kutlamak için şimdiden otellerde yerlerini ayırtmış durumda. Noel'in kutlanacağı 24 - 25 Aralık günleri kentimizde büyük bir kalabalık bekliyoruz"EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne 'de, Noel yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel dolayısıyla Edirne 'de yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Komşu ülkelerden gelen vatandaşların kent ekonomisine fayda sağladığını belirten Zıpkınkurt, "Kur farkından dolayı komşularımızdan kentimize ciddi bir talep var. Alışveriş ve kültür turizmi anlamında güzel bir yoğunluk yaşatıyorlar. Edirne 'ye gelip, buranın güzelliklerini gördükçe günübirlik turların yanında konaklamalı ziyaretlerde de artış var. Konaklamaya başlamış olmaları demek kentte kalış sürelerinin uzaması demek. Böyle olunca hem oteller hem restoranlar hem de kentin tüm alanlarında ekonomik hareketlilik oluyor. Dolayısıyla Edirne li esnaf ve iş adamları olarak bundan çok memnunuz." diye konuştu.
Hristiyanlar için Noel'in önemli bir gün olduğunu anımsatan Zıpkınkurt, şöyle devam etti:"Önümüzdeki günlerde Hristiyanlar Noel'i kutlayacak. Bundan dolayı kentimizde hareketlilik olacak. Çok sayıda Bulgar ve Yunan, Noel'i kentimizde kutlamak için şimdiden otellerde yerlerini ayırtmış durumda. Noel'in kutlanacağı 24 - 25 Aralık günleri kentimizde büyük bir kalabalık bekliyoruz. Bu yoğunluğa sağlıklı şekilde cevap verebilmek için esnaf ve iş adamlarımızla toplantılar yapıyoruz. Gümrük kapılarından hızlı geçişin sağlanması konusunda yetkililerle irtibat halindeyiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetini artırmak içinde sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz." - Esnafa uyarıRecep Zıpkınkurt, kentteki esnaf ve işletmelerin yabancı turistleri "misafir" olarak görmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Esnafımız ürünlerine mutlaka fiyat etiketlerini koymalı. Restoranlarda yabancı dille hazırlanmış menüler olmalı. Yabancı turistler neyi, ne kadara aldığını bilmeli ve kandırılmadığına inanmalı. Türk vatandaşı bir ürünü ne kadara alıyorsa Yunan ve Bulgar vatandaşı da o ürüne aynı fiyatı verdiğine emin olmalı. Kafasında başka yerler düşünmemeli, onlara bu güveni her ortamda vermeliyiz. Ticaret ve turizm ağının sürdürülebilir olması açısından bu çok önemli."

Kültür Turizmi Yabancı Turist Yabancı Dil Toplantı Alabalık 

İlgili Foto Galeriler
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı