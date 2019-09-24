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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Komşu kavgası: 2 yaralı - SİVAS

Komşu kavgası: 2 yaralı - SİVAS

- Yaralının hastaneye getirilişi - Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Sivas 'ta komşu kavgası: 2 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesi'nde ikamet ettikleri apartmanın önünde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk U. komşusu Yusuf E. tarafından maket bıçağıyla boynundan yaralandı.Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. Numune Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kavga sırasında Ömer Faruk U. tarafından darbedilen Yusuf E. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane Komşu Kavgası 

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