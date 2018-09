‘Komşu’ geç de olsa ayıbından döndü

-özel eşyaların bulunduğu römork

( EDİRNE -ÖZEL)- Bulgaristan'dan engelli sporcuları üzen karar- Güneydoğu gazisi protez bacaklarına kavuştu EDİRNE



- Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’nda, Bulgar gümrükçülerin yaklaşık 10 gün alıkoyduğu özel sporculara ait römork Türkiye’ye getirildi.

Özel sporcularından birisi olan Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın da ‘onlar benim her şeyim’ dediği protez bacaklarına geç de olsa kavuştu. Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü tarafından engellilerin sorunlarını dünyaya duyurabilmek için 2 ay önce 10 ülkeyi kapsayan ve projelere katılan özel sporcuların Türkiye’ye dönüş yolunda, komşu ülke Bulgaristan büyük bir skandala imza attı. Bulgar yetkililer, 10 Avrupa ülkesi geçtikten sonra Türkiye’ye giriş yapmak isteyen özel sporcuların özel malzemelerinin bulunduğu römorka, evrak eksikliği gerekçesiyle el koydu. İstanbul ve Edirne Valiliklerinin konuya derhal müdahil olması ile birlikte, yaklaşık 10 gün Bulgaristan’da alıkonulan römork Edirne’ye getirildi.

46 yaşındaki Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın da römork da özel eşyaları bulunan ve büyük bir mağduriyet yaşayan özel sporculardan birisi. Balıkesir ilinde yaşayan ve sevinçli haberi alır almaz Edirne’ye gelen Gazi Taşkın ‘onlar benim her şeyim’ dediği protez bacaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bulgar yetkililerin geç de olsa, bu büyük yanlışlarından dönmelerine mutlu olduklarını dile getiren Taşkın, hem protez bacaklarının hem de özel bisikleti ile birlikte eşyalarının sağlam bir şekilde muhafaza edildiğini belirtti.

“Spor yapabilmem için benim için çok önemli” Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın, “Yaklaşık olarak 2 buçuk ay önce engellilerin problemlerini düzeltilmesi adına, özlük haklarının iyileştirilmesi adına, terörden, savaşlardan dolayı yeni engelliler doğmasın oluşmasın diye Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü’nün düzenlemiş olduğu bir organizasyona katıldım. 49 günde 4 bin 521 kilometre bisiklet pedallayarak, Hollanda’nın Lahey kentine ulaştık. Orada Yüksek Adalet Divanı önünde engellilerin problemlerini anlattık. Dönüş yolunda bir kısmımız uçak bir kısmımız da araçlarla Türkiye dönüş yaptı. Fakat Bulgaristan sınırına geldiklerinde araçlarımıza el konuldu, bir problemden dolayı. Bir haftanın üstünde araçlarımız orada kaldı. Benim de protezlerim ve eşyalarım araçtaydı. Pahalı bir protez, diğer eşyalar bir kenara ama benim protezim çok pahalı. Ve spor yapabilmem için benim için çok önemli. Antrenmanlarıma devam edemedim, uluslararası devam eden diğer yarışmalarım var” dedi.

“Haberi alır almaz Balıkesir’den malzemelerimi almaya geldim” Taşkın, bisikleti ve diğer eşyalarının yanı sıra kendisi için en önemli olan şeyin protezleri olduğunu belirterek, “Tabi bu yanlıştan da Bulgar tarafı dönmüş, Edirne ve İstanbul valilikleri devreye girerek, sağ olsunlar bu yanlıştan dönmelerini sağlamışlar. Bende haberi alır almaz Balıkesir’den malzemelerimi almaya geldim. İnşallah protezime bir şey olmamıştır” diye konuştu.

“Onlar benim hayatım, benim her şeyim” Yürüme protezine ve yarışmalarda kullandığı yaklaşık 80 bin TL’lik spor protezine kavuşan Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın, büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirerek, “Onlar benim hayatım, benim her şeyim. Çok şükür zarar görmemişler. Bulgar yetkililere biraz buruğum ama bu yanlıştan döndükleri için de teşekkür ediyorum onlara. Çok sevinçliyim. Balıkesir’e döneceğim ve müsabakalarıma hazırlanacağım ” dedi.