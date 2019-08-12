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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Komşu aileler arasında kavga: 5 yaralı Haberi

Komşu aileler arasında kavga: 5 yaralı Haberi

kavga yeri

Polis Kalaba Alabalık 

-olay yerindeki kalabalık
-yerdeki kan
-polisler
-ambulanslar
-röportaj
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Komşu olan A. ve Ö. aileleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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