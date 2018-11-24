Kombiden sızan gazdan etkilenen aileyi babanın dikkati kurtardı

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( SİVAS )- Sivas’ta ailesi çağrılarına cevap vermeyen baba, evine gittiğinde ailesini yarı baygın olarak buldu SİVAS



- Sivas’ta ailesi çağrılarına cevap vermeyen baba, evine gittiğinde ailesini yarı baygın olarak buldu. Babanın dikkati kombiden sızan gazdan etkilenen ailesini kurtardı. Edinilen bilgiye olay Sivas’ın Gökmedrese mahallesi Gökmedrese caddesinde meydana geldi. Baba evinden çıkıp işine giden Mehmet O., telefonla ulaşamadığı ailesinin sağlık durumlarından endişe ederek evine geri döndü. Eve giren baba ailesini yarı baygın olarak buldu. Evde yoğun gaz kokusu alan baba evi havalandırıp 112’den yardım istedi. 112 ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen anne ve üç çocuğu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenmeye kombiden sızan gazın neden olduğu belirtildi.

