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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kombi bakımı uyarısı...Kombi servisi yetkilileri, vatandaşların doğalgaz tasarrufu için periyotik bakım yaptırmasına dikkat çekti

Kombi bakımı uyarısı...Kombi servisi yetkilileri, vatandaşların doğalgaz tasarrufu için periyotik bakım yaptırmasına dikkat çekti

Kombi bakımından detaylar

Doğalgaz Periyodik Bakım Gesi 

-Kombi Bakım Ustası Cem Çetintaş ile röportaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiği belirtildi. Kombi servisi yetkilileri, vatandaşların doğalgaz tasarrufu için periyotik bakım yaptırmasına dikkat çekti. Kombi bakımlarının aslında kış gelmeden yaptırılması gerektiğini belirten kombi bakım ustası Cem Çetintaş, “Havalar soğumaya başladı.
Kar yakında gelecek. Bizler de artık kombilerimizi yakmaya başladık. Ama kombi bakımları da önemli. Biz normalde müşterilerimize kombi bakımlarının yetkili servisler tarafından yaz aylarında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.Yaz aylarında tavsiye ediyoruz çünkü, kış aylarında hem yoğunluk artıyor, hem de vatandaşlara zamanında yardımcı olamayabiliyoruz. Vatandaşlarımız. Bu yüzden vatandaşlar yaz aylarında kombi bakımlarını yaptırırlarsa hem sıcak hem de güvenli bir kış geçirebilirler” dedi.
"Kombi bakımınızı yetkili servislere yaptırın" Her işte olduğu gibi kombi bakımında da işin ehli ve yetkililerden destek alınması gerektiği ifade eden Çetintaş, ”Her işte olduğu gibi kombi bakımında da yetkili servislerden destek alınması gerekiyor. Devletimiz bu konuda önemli adımlar attı. Kombi bakımlarını sadece ‘Gaz Yakıcı Cihaza Müdahale’ belgesi yetkili servislere yaptırılmalı. İşlerde daha sonra problem yaşanmaması için bu belgeye sahip yetkililer ile çalışılması gerekiyor. Önceden soba zehirlenmelerinde olduğu gibi gaz da patlayabilen tehlikeli bir madde, onun için vatandaşların kendilerinin müdahale etmemeleri gerekiyor. Kombi üreticileri periyodik bakımda 6 aylık aralıkları öneriyorlar ancak yıl da 1 kez de kombinizin bakımını yaptırmanız sağlık ve güvenli kış geçirmeniz için yeterli olacaktır” diye konuştu.

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