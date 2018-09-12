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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Komandolardan nefes kesen kule eğitimi Haberi

Komandolardan nefes kesen kule eğitimi Haberi

Komandoların aldığı eğitimden görüntü

( ISPARTA )- Komandolar, yaklaşık 80 metre uzunluğundaki kuleden "helikopter", "kaplan" ve "örümcek" yöntemiyle iniş yaptı ISPARTA

Uzunlu Komando Dolar Sosyal Paylaşım Helikopter 


- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında çok maksatlı kulede çalışma yapan komandolar, becerileriyle göz doldurdu. "Helikopter", "kaplan" ve "örümcek" adı verilen yöntemlerle yaklaşık 80 metre uzunluğundaki zorlu kuleden inen komandolar, dosta güven, düşmana korku salıyor. Genelkurmay Başkanlığı, sosyal paylaşım hesaplarından, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında çalışmalar yürüten komandoların eğitimlerine ilişkin video paylaştı. "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri" başlığıyla paylaşılan videoda, Türk komandolarının zorlu eğitimleri nasıl kolaylıkla geçtikleri gözler önüne serildi. Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki "çok maksatlı kule"de eğitim yapan komandolar, "helikopter", "kaplan" ve "örümcek" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor.
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