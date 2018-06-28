Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Komandolardan halk oyunları gösterisi - KASTAMONU

Komandolardan halk oyunları gösterisi - KASTAMONU

- Komandolardan halk oyunları gösterisi - Ege yöresi halk oyunlarını gösterisi - Gösterinin drone ile çekilen bölümleri - Kastamonu 'da jandarma komandoların bir törende sunduğu ve sosyal medyada paylaşılan Ege yöresi halk oyunları gösterisi yoğun ilgi görüyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da jandarma komandoların bir süre önce sergilediği Ege yöresi halk oyunları gösterisinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Kastamonu Jandarma Komutanlığınca Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, komandoların sunduğu gösterinin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in Facebook hesabından paylaştığı video 28 bin kişi tarafından izlenirken, yüzlerce kişi de aynı görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.Komando Bölük Komutanlığı personelinin büyük ilgi toplayan gösterisinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni aldı.Jandarma komandoların gösterisi, komutanlık personeli tarafından drone ile de çekilerek arşivlendi.

Sosyal Medya Jandarma Komando Dolar Halk Oyunları 

İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı